Ещё три беспилотника ВСУ подавлены над промзоной Липецка
Вооружённые силы Украины предприняли ещё одну попытку совершить террористическую атаку на Липецкую область с применением БПЛА. Три дрона были подавлены над промышленной территорией столицы региона, заявил губернатор Игорь Артамонов.
По словам чиновника, жертв среди горожан нет. О каких-либо разрушениях на месте падения БПЛА он не сообщил.
"На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов", — добавил Артамонов, отметив о сохраняющемся красном уровне опасности.
О первом уничтоженном над Липецком 17 июня дроном ВСУ губернатор написал в 3:34. К счастью, инцидент тоже обошёлся без жертв.
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