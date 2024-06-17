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17 июня, 02:11

Ещё три беспилотника ВСУ подавлены над промзоной Липецка

Вооружённые силы Украины предприняли ещё одну попытку совершить террористическую атаку на Липецкую область с применением БПЛА. Три дрона были подавлены над промышленной территорией столицы региона, заявил губернатор Игорь Артамонов.

По словам чиновника, жертв среди горожан нет. О каких-либо разрушениях на месте падения БПЛА он не сообщил.

"На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов", — добавил Артамонов, отметив о сохраняющемся красном уровне опасности.

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О первом уничтоженном над Липецком 17 июня дроном ВСУ губернатор написал в 3:34. К счастью, инцидент тоже обошёлся без жертв.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

Илья Пушкарев
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