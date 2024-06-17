Ещё три беспилотника ВСУ подавлены над промзоной Липецка

Вооружённые силы Украины предприняли ещё одну попытку совершить террористическую атаку на Липецкую область с применением БПЛА. Три дрона были подавлены над промышленной территорией столицы региона, заявил губернатор Игорь Артамонов.

По словам чиновника, жертв среди горожан нет. О каких-либо разрушениях на месте падения БПЛА он не сообщил.

"На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов", — добавил Артамонов, отметив о сохраняющемся красном уровне опасности.