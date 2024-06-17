Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Воронежской областью

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки беспилотниками в регионе пока сохраняется", — написал чиновник в Telegram.

Не бездействовали этой ночью и расчёты комплексов противовоздушной обороны и РЭБ в Липецкой области. ВСУ задействовали для ударов по региону четыре дрона, но все они были подавлены. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.