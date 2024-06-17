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Регион
17 июня, 03:17

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Воронежской областью

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о неудачной попытке дронов ВСУ прорваться через дежурные системы ПВО региона 17 июня. Результатом ночного боя стало уничтожение двух БПЛА самолётного типа.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки беспилотниками в регионе пока сохраняется", — написал чиновник в Telegram.

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Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Краснодарским краем

Не бездействовали этой ночью и расчёты комплексов противовоздушной обороны и РЭБ в Липецкой области. ВСУ задействовали для ударов по региону четыре дрона, но все они были подавлены. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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