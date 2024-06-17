ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 04:40

Силы ПВО сбили шесть дронов в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях

Российские силы ПВО за ночь сбили шесть беспилотников над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области", — перечислили в ведомстве.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Краснодарским краем
Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Краснодарским краем

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дроны ВСУ атаковали три населённых пункта в регионе. В селе Вязовом в Красноружском районе взрыв от сброса с БПЛА выбил окна частного дома. В селе Дроновка Грайворонского городского округа сбросили взрывчатку на автомобиль, у машины повреждён капот.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Esteban De Armas

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Белгородская область
  • Воронежская область
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров