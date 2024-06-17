Силы ПВО сбили шесть дронов в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях

Российские силы ПВО за ночь сбили шесть беспилотников над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области", — перечислили в ведомстве.