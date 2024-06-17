Силы ПВО сбили шесть дронов в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях
Российские силы ПВО за ночь сбили шесть беспилотников над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области", — перечислили в ведомстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дроны ВСУ атаковали три населённых пункта в регионе. В селе Вязовом в Красноружском районе взрыв от сброса с БПЛА выбил окна частного дома. В селе Дроновка Грайворонского городского округа сбросили взрывчатку на автомобиль, у машины повреждён капот.
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