Гладков: БПЛА ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области с помощью беспилотников. Никто из гражданских не пострадал, сообщил в личном телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Несколько населённых пунктов Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью беспилотников. Пострадавших нет. В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал предприятие. В результате взрыва посечена кабина грузового автомобиля", — сказано в его посте.

По словам Гладкова, в селе Вязовое в Красноружском районе взрыв от сброса с БПЛА выбил окна частного дома. В селе Дроновка Грайворонского городского округа сбросили взрывчатку на автомобиль, у машины повреждён капот.