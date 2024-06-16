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16 июня, 13:57

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области с помощью беспилотников. Никто из гражданских не пострадал, сообщил в личном телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Несколько населённых пунктов Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью беспилотников. Пострадавших нет. В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал предприятие. В результате взрыва посечена кабина грузового автомобиля",  сказано в его посте.

По словам Гладкова, в селе Вязовое в Красноружском районе взрыв от сброса с БПЛА выбил окна частного дома. В селе Дроновка Грайворонского городского округа сбросили взрывчатку на автомобиль, у машины повреждён капот.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что несколько беспилотных аппаратов были уничтожены российскими средствами ПВО над Каменском-Шахтинским в Ростовской области. Глава региона Василий Голубев проинформировал об отсутствии пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Юрий Лысенко
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