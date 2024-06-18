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18 июня, 01:29

Голубев: В Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами после атаки дрона

В ночь на 18 июня украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Как передаёт глава региона Василий Голубев в телеграм-канале, после этого в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами.

По словам чиновника, в настоящее время на месте происшествия тушат пламя сотрудники местных аварийно-спасательных служб. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

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Ранее Life.ru писал, что жительница села Мокрая Орловка Белгородской области госпитализирована с тяжёлыми ранениями после воздушной атаки ВСУ. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, дрон сбросил взрывное устройство на частный дом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Алексей Соловьёв
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