Голубев: В Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами после атаки дрона

В ночь на 18 июня украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Как передаёт глава региона Василий Голубев в телеграм-канале, после этого в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами.

По словам чиновника, в настоящее время на месте происшествия тушат пламя сотрудники местных аварийно-спасательных служб. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.