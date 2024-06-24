Трёх человек вырвали из стены огня в полыхающем НИИ во Фрязино, четверо всё ещё в ловушке

Трёх человек спасли из пожара в НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, ещё четверо по-прежнему остаются заблокированными внутри горящего здания, пишет SHOT. МЧС к настоящему моменту подтвердило спасение только одного человека.

Трёх человек спасли из горящего НИИ "Платон" во Фрязино. Видео © SHOT

"Один человек спасён сотрудниками МЧС России во Фрязино. Его вывели по лестничным маршам. Предварительно, в здании находится девять человек. Спасательная операция продолжается", — информирует ведомство.

По нашим сведениям, к заблокированным в здании сквозь огонь пробиваются сотрудники МЧС. Спасённым же потребовались кислородные маски, их передали в руки врачей.