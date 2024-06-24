Трёх человек вырвали из стены огня в полыхающем НИИ во Фрязино, четверо всё ещё в ловушке
Трёх человек спасли из горящего НИИ "Платан" во Фрязино, МЧС пишет лишь об одном
Трёх человек спасли из пожара в НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино, ещё четверо по-прежнему остаются заблокированными внутри горящего здания, пишет SHOT. МЧС к настоящему моменту подтвердило спасение только одного человека.
Трёх человек спасли из горящего НИИ "Платон" во Фрязино. Видео © SHOT
"Один человек спасён сотрудниками МЧС России во Фрязино. Его вывели по лестничным маршам. Предварительно, в здании находится девять человек. Спасательная операция продолжается", — информирует ведомство.
По нашим сведениям, к заблокированным в здании сквозь огонь пробиваются сотрудники МЧС. Спасённым же потребовались кислородные маски, их передали в руки врачей.
Причина пожара на данный момент остаётся неизвестной. Life.ru писал, что люди заблокированы на седьмом этаже, они машут и просят о помощи из разбитых окон.