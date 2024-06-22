В Астане загорелся многоэтажный дом около ТРЦ "Хан Шатыр"
Пожарные тушат многоэтажный дом около ТРЦ "Хан Шатыр". Обложка © Telegram / ҚР ТЖМ | МЧС РК
Многоэтажное здание горит в эти минуты в Астане в Казахстане. Пожарные уже прибыли к месту и пытаются ликвидировать горение, пожару присвоен третий ранг, уточнили спасатели.
В Астане загорелся многоэтажный дом. Видео © Telegram / Atameken Business – Новости Казахстана
"По уточнённым данным, происходит возгорание наружной облицовки здания. На месте работают пожарные по третьему рангу. Задействованы 16 единиц техники и 72 человека личного состава. Здание административное и частично жилое", — говорится в сообщении.
Спасатели эвакуировали восемь человек, в том числе одного ребёнка. Информация о пострадавших не поступала.
Речь идёт о 26-этажном небоскрёбе — ЖК Rixos Khan Shatyr Residences, расположенного возле крупного ТРЦ "Хан Шатыр", который занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой "шатёр" в мире.
Ранее пожар произошёл на территории склада МВД в Ростове-на-Дону. Возгорание складских помещений на Вятской улице затронуло площадь 700 квадратных метров. К счастью, открытое горение быстро удалось ликвидировать.