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22 июня, 11:19

В Астане загорелся многоэтажный дом около ТРЦ "Хан Шатыр"

Пожарные тушат многоэтажный дом около ТРЦ "Хан Шатыр". Обложка © Telegram / ҚР ТЖМ | МЧС РК

Пожарные тушат многоэтажный дом около ТРЦ "Хан Шатыр". Обложка © Telegram / ҚР ТЖМ | МЧС РК

Многоэтажное здание горит в эти минуты в Астане в Казахстане. Пожарные уже прибыли к месту и пытаются ликвидировать горение, пожару присвоен третий ранг, уточнили спасатели.

В Астане загорелся многоэтажный дом. Видео © Telegram / Atameken Business – Новости Казахстана

"По уточнённым данным, происходит возгорание наружной облицовки здания. На месте работают пожарные по третьему рангу. Задействованы 16 единиц техники и 72 человека личного состава. Здание административное и частично жилое", — говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали восемь человек, в том числе одного ребёнка. Информация о пострадавших не поступала.

Речь идёт о 26-этажном небоскрёбе — ЖК Rixos Khan Shatyr Residences, расположенного возле крупного ТРЦ "Хан Шатыр", который занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой "шатёр" в мире.

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Ранее пожар произошёл на территории склада МВД в Ростове-на-Дону. Возгорание складских помещений на Вятской улице затронуло площадь 700 квадратных метров. К счастью, открытое горение быстро удалось ликвидировать.

Николь Вербер
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