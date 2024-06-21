Горело более трёх суток: Ликвидирован пожар на нефтебазе в Ростовской области
Губернатор Ростовской области Голубев: В Азове ликвидировали пожар на нефтебазе
На нефтебазе в городе Азове Ростовской области ликвидировали пожар, начавшийся после атаки украинского беспилотника в ночь на 18 июня. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев.
Спасатели тушат горящий резервуар с нефтепродуктами в Азове. Видео © Telegram / МЧС России
"По состоянию на 12:00 пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован", — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 18 июня украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Глава региона Василий Голубев заявил, что после этого в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. Позже губернатор также сообщил, что рисков распространения пожара на другие объекты и угроз для местных жителей нет. При этом там произошла разгерметизация второго резервуара.
Telegram / МЧС России