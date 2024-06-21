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21 июня, 09:17

Горело более трёх суток: Ликвидирован пожар на нефтебазе в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Голубев: В Азове ликвидировали пожар на нефтебазе

На нефтебазе в городе Азове Ростовской области ликвидировали пожар, начавшийся после атаки украинского беспилотника в ночь на 18 июня. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев.

Спасатели тушат горящий резервуар с нефтепродуктами в Азове. Видео © Telegram / МЧС России

"По состоянию на 12:00 пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован", — говорится в сообщении.

Два резервуара горят на нефтебазе в Тамбовской области после атаки БПЛА
Два резервуара горят на нефтебазе в Тамбовской области после атаки БПЛА

Напомним, что в ночь на 18 июня украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Глава региона Василий Голубев заявил, что после этого в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. Позже губернатор также сообщил, что рисков распространения пожара на другие объекты и угроз для местных жителей нет. При этом там произошла разгерметизация второго резервуара.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Никита Никонов
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