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20 июня, 13:48

Два резервуара горят на нефтебазе в Тамбовской области после атаки БПЛА

Второй резервуар загорелся на нефтебазе в Тамбовской области

Пожар на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области, который возник, предположительно, из-за атаки беспилотника, перекинулся на второй резервуар. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"В настоящее время горят два резервуара", — говорится в сообщении.

Сейчас тушение пожара на Платоновской нефтебазе продолжается. Как подчеркнули в пресс-службе правительства региона, сил и средств для этого достаточно.

Напомним, утром 20 июня глава Тамбовской области Максим Егоров сообщал о возгорании одного резервуара на территории Платоновской нефтебазы. Он уточнил, что инцидент случился, предположительно, из-за беспилотника.

Пожар произошёл на НПЗ в Адыгее после атаки беспилотников
Пожар произошёл на НПЗ в Адыгее после атаки беспилотников
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Life.ru

Наталья Исакова
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