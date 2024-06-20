Два резервуара горят на нефтебазе в Тамбовской области после атаки БПЛА
Второй резервуар загорелся на нефтебазе в Тамбовской области
Пожар на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области, который возник, предположительно, из-за атаки беспилотника, перекинулся на второй резервуар. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"В настоящее время горят два резервуара", — говорится в сообщении.
Сейчас тушение пожара на Платоновской нефтебазе продолжается. Как подчеркнули в пресс-службе правительства региона, сил и средств для этого достаточно.
Напомним, утром 20 июня глава Тамбовской области Максим Егоров сообщал о возгорании одного резервуара на территории Платоновской нефтебазы. Он уточнил, что инцидент случился, предположительно, из-за беспилотника.
Life.ru