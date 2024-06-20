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20 июня, 05:08
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Нефтебаза загорелась в Тамбовской области, её мог атаковать БПЛА

Губернатор Егоров: Возгорание резервуара произошло на нефтебазе под Тамбовом

Возгорание резервуара произошло на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. По информации губернатора региона Максима Егорова, предположительно, объект был атакован БПЛА.

"Сегодня ранним утром произошёл хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился, предположительно, из-за БПЛА", — рассказал глава региона.

Специалисты экстренных служб ликвидируют последствия происшествия. Вместе с этим Егоров сообщил, что в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки БПЛА, который разорвался в воздухе. Пострадавших нет.

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В трёх российских регионах объявлена угроза атаки беспилотников

Ранее сообщалось об атаке БПЛА в Адыгее. В результате происшествия на нефтебазе в посёлке городского типа Энем произошёл пожар. Обошлось без пострадавших. Также известно, что в Краснодарском крае после падения дрона на частный дом погибла женщина. По информации Минобороны, за ночь уничтожено 15 дронов над российскими регионами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Phonix_a Pk.sarote

Оксана Попова
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