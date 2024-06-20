Нефтебаза загорелась в Тамбовской области, её мог атаковать БПЛА

Возгорание резервуара произошло на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. По информации губернатора региона Максима Егорова, предположительно, объект был атакован БПЛА.

"Сегодня ранним утром произошёл хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился, предположительно, из-за БПЛА", — рассказал глава региона.

Специалисты экстренных служб ликвидируют последствия происшествия. Вместе с этим Егоров сообщил, что в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки БПЛА, который разорвался в воздухе. Пострадавших нет.