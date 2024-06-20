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20 июня, 01:24

БПЛА рухнул на дом в Краснодарском крае, погибла женщина

Оперштаб: Один человек погиб в результате атаки беспилотника в Краснодарском крае

ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани Краснодарского края. По информации оперштаба региона, украинский дрон рухнул на частный дом и спровоцировал возгорание, в результате которого погиб один человек.

"В ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны киевского режима. По информации ЕДДС Славянского района, беспилотник упал на частный дом, он полностью разрушен", — сообщили в оперштабе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что погибшей оказалась жительница района. Он принёс соболезнования родным и близким покойной и пообещал, что власти окажут её семье всю необходимую помощь.

Несколько взрывов прогремело в Луганске
Несколько взрывов прогремело в Луганске

Ранее сообщалось о взрывах в районе посёлка Афипский в Краснодарском крае. Очевидцы рассказали, что первый хлопок был слышен около 2:30 ночи над населённым пунктом. Всего местные насчитали 4–5 взрывов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vadim Axel

Оксана Попова
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