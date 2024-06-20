В районе посёлка Афипский под Краснодаром прозвучали взрывы

Серия взрывов прогремела в районе посёлка Афипский в Краснодарском крае. По информации телеграм-канала SHOT , предварительно, силы противовоздушной обороны уничтожили несколько дронов ВСУ.

Очевидцы рассказали, что первый взрыв был слышен около 2:30 ночи над населённым пунктом, после чего раздалось ещё несколько хлопков. Что послужило их причиной, пока не известно.