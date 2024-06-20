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20 июня, 01:09

В районе посёлка Афипский под Краснодаром прозвучали взрывы

SHOT: Серия взрывов прогремела в районе посёлка Афипский в Краснодарском крае

Серия взрывов прогремела в районе посёлка Афипский в Краснодарском крае. По информации телеграм-канала SHOT, предварительно, силы противовоздушной обороны уничтожили несколько дронов ВСУ.

Очевидцы рассказали, что первый взрыв был слышен около 2:30 ночи над населённым пунктом, после чего раздалось ещё несколько хлопков. Что послужило их причиной, пока не известно.

Несколько взрывов прогремело в Луганске
Несколько взрывов прогремело в Луганске

Ранее украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Глава региона Василий Голубев заявил, что после этого в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. Позже губернатор также сообщил, что рисков распространения пожара на другие объекты и угроз для местных жителей нет.

Обложка ©

flickr / Christopher Tung

Оксана Попова
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