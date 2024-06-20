В районе посёлка Афипский под Краснодаром прозвучали взрывы
SHOT: Серия взрывов прогремела в районе посёлка Афипский в Краснодарском крае
Серия взрывов прогремела в районе посёлка Афипский в Краснодарском крае. По информации телеграм-канала SHOT, предварительно, силы противовоздушной обороны уничтожили несколько дронов ВСУ.
Очевидцы рассказали, что первый взрыв был слышен около 2:30 ночи над населённым пунктом, после чего раздалось ещё несколько хлопков. Что послужило их причиной, пока не известно.
Ранее украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. Глава региона Василий Голубев заявил, что после этого в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. Позже губернатор также сообщил, что рисков распространения пожара на другие объекты и угроз для местных жителей нет.
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