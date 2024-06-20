Несколько взрывов прогремело в Луганске
ТАСС: В Луганске раздалась серия взрывов
В Луганске раздалась серия взрывов. Об этом сообщает ТАСС.
По информации корреспондента агентства, несколько взрывов прогремело с 01:24 до 01:27 мск. Их причина неизвестна, комментариев от местных властей по данному факту не поступало.
Ранее Life.ru сообщал, что 7 июня украинская армия нанесла мощный удар по Луганску с применением пяти американских ATACMS. От попадания обрушился подъезд многоквартирного дома. Погибло шесть человек, 60 ранены, состояние двоих оценивается как крайне тяжёлое.
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