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20 июня, 00:26

Несколько взрывов прогремело в Луганске

ТАСС: В Луганске раздалась серия взрывов

В Луганске раздалась серия взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

По информации корреспондента агентства, несколько взрывов прогремело с 01:24 до 01:27 мск. Их причина неизвестна, комментариев от местных властей по данному факту не поступало.

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Ранее Life.ru сообщал, что 7 июня украинская армия нанесла мощный удар по Луганску с применением пяти американских ATACMS. От попадания обрушился подъезд многоквартирного дома. Погибло шесть человек, 60 ранены, состояние двоих оценивается как крайне тяжёлое.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Оксана Попова
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