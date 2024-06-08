Двое пострадавших при ударе по Луганску находятся в крайне тяжёлом состоянии

Двое пострадавших при вчерашнем ракетном ударе ВСУ по Луганску находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Луганской Народной Республики Олег Валиев в ходе заседания оперативного штаба региона. Состояние ещё семи человек оценивается как тяжёлое.

"18 человек — это лёгкая степень. Из них два ребёнка. По средней степени тяжести — 30 человек, [в том числе] два ребёнка", — добавил Валиев.

Несовершеннолетние находятся в профильном медучреждении. Общаясь с журналистами, заведующая отделением экстренной и неотложной медицинской помощи Луганской республиканской клинической больницы Валентина Макарук отметила, что на данный момент прооперированы пять человек, все они находятся в тяжёлом состоянии. Помощь местным врачам оказывают коллеги из Москвы — анестезиологи и хирурги всех специальностей.