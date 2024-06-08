ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 10:20

Двое пострадавших при ударе по Луганску находятся в крайне тяжёлом состоянии

Двое пострадавших при вчерашнем ракетном ударе ВСУ по Луганску находятся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Луганской Народной Республики Олег Валиев в ходе заседания оперативного штаба региона. Состояние ещё семи человек оценивается как тяжёлое.

"18 человек — это лёгкая степень. Из них два ребёнка. По средней степени тяжести — 30 человек, [в том числе] два ребёнка", — добавил Валиев.

Несовершеннолетние находятся в профильном медучреждении. Общаясь с журналистами, заведующая отделением экстренной и неотложной медицинской помощи Луганской республиканской клинической больницы Валентина Макарук отметила, что на данный момент прооперированы пять человек, все они находятся в тяжёлом состоянии. Помощь местным врачам оказывают коллеги из Москвы — анестезиологи и хирурги всех специальностей.

"Прогнозы в первые сутки строить рано, однако нас радует, что пациенты стабилизированы", — добавила она.

Пасечник объявил 8 июня днём траура в ЛНР после украинского удара по Луганску
Пасечник объявил 8 июня днём траура в ЛНР после украинского удара по Луганску

Напомним, 7 июня ВСУ совершили обстрел Луганска с использованием порядка пяти американских ракет ATACMS. Оказался разрушен целый подъезд многоквартирного дома, на месте до сих пор работают спасатели. На данный момент известно о шести погибших и 60 пострадавших.

Обложка ©

Telegram / Леонид Пасечник

Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров