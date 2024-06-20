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20 июня, 04:15

Пожар произошёл на НПЗ в Адыгее после атаки беспилотников

Губернатор Кумпилов: В Адыгее беспилотники атаковали НПЗ, произошёл пожар

На нефтебазе в посёлке городского типа Энем Республики Адыгея произошёл пожар после атаки беспилотников. Как сообщил губернатор Мурат Кумпилов, в результате происшествия никто не пострадал.

"Сегодня ночью в результате атаки беспилотников произошёл пожар на нефтебазе в пгт Энем Тахтамукайского района. В шесть утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров", — написал глава региона в телеграм-канале.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают специалисты экстренных служб.

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Минувшей ночью ВСУ также атаковали Славянск-на-Кубани Краснодарского края. Украинский дрон рухнул на частный дом и спровоцировал возгорание, в результате которого погибла женщина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Оксана Попова
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