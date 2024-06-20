Пожар произошёл на НПЗ в Адыгее после атаки беспилотников

На нефтебазе в посёлке городского типа Энем Республики Адыгея произошёл пожар после атаки беспилотников. Как сообщил губернатор Мурат Кумпилов, в результате происшествия никто не пострадал.

"Сегодня ночью в результате атаки беспилотников произошёл пожар на нефтебазе в пгт Энем Тахтамукайского района. В шесть утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров", — написал глава региона в телеграм-канале.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают специалисты экстренных служб.