В трёх российских регионах объявлена угроза атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА объявлена в Курской, Липецкой и Воронежской областях
В трёх российских регионах объявлена угроза атаки беспилотников. Речь идёт о Курской, Воронежской и Липецкой областях. Соответствующие предупреждения губернаторы субъектов опубликовали в своих телеграм-каналах.
В Курской области угроза атаки беспилотников была введена в 01:55. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению возможной атаки.
Спустя 9 минут аналогичное предупреждение разместил глава Воронежской области Александр Гусев. В 02:43 сообщение о воздушной опасности появилось в телеграм-канале губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотника ВСУ. Также зенитчики сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД".
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