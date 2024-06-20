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20 июня, 00:11

В трёх российских регионах объявлена угроза атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА объявлена в Курской, Липецкой и Воронежской областях

В трёх российских регионах объявлена угроза атаки беспилотников. Речь идёт о Курской, Воронежской и Липецкой областях. Соответствующие предупреждения губернаторы субъектов опубликовали в своих телеграм-каналах.

В Курской области угроза атаки беспилотников была введена в 01:55. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению возможной атаки.

Спустя 9 минут аналогичное предупреждение разместил глава Воронежской области Александр Гусев. В 02:43 сообщение о воздушной опасности появилось в телеграм-канале губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

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Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотника ВСУ. Также зенитчики сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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