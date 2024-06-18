Российские средства ПВО за сутки сбили 24 украинских дрона и ракету "Нептун"
Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 24 украинских беспилотника и управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД". Об этом сообщили журналистам во вторник, 18 июня, на брифинге в Минобороны.
"Нептун" — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей. Разработана киевским конструкторским бюро "Луч" на основе советской ракеты Х-35.
Ранее Life.ru рассказывал, как средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Воронежской областью, а ещё несколько дронов ВСУ удалось подавить над промзоной Липецка.
Минобороны РФ / ТАСС