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18 июня, 10:34

Российские средства ПВО за сутки сбили 24 украинских дрона и ракету "Нептун"

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 24 украинских беспилотника и управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД". Об этом сообщили журналистам во вторник, 18 июня, на брифинге в Минобороны.

"Нептун" — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей. Разработана киевским конструкторским бюро "Луч" на основе советской ракеты Х-35.

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Ранее Life.ru рассказывал, как средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Воронежской областью, а ещё несколько дронов ВСУ удалось подавить над промзоной Липецка.

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Минобороны РФ / ТАСС

Марина Калегина
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