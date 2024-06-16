"Пернатый беспилотник" "атаковал" украинский БТР на выставке трофейной техники в Москве

Украинский БТР на выставке трофейной техники в Москве "атаковал" "пернатый беспилотник" — птичка залетела внутрь и оказалась в ловушке. Видео спасения заложницы публикует SHOT.

Птица залетела в БТР ВСУ на выставке в Москве. Видео © SHOT

По словам очевидцев, посетители, заметив птицу в кабине вражеской машины "Казак", сразу пошли к организаторам за помощью. По итогу военные открыли люк и вызволили пернатого. Как пташка попала в закрытый бронетранспортёр, остаётся загадкой.