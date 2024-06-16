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16 июня, 18:05

"Пернатый беспилотник" "атаковал" украинский БТР на выставке трофейной техники в Москве

Птица залетела в бронетранспортёр ВСУ на выставке трофейной техники в Москве

Украинский БТР на выставке трофейной техники в Москве "атаковал" "пернатый беспилотник" — птичка залетела внутрь и оказалась в ловушке. Видео спасения заложницы публикует SHOT.

Птица залетела в БТР ВСУ на выставке в Москве. Видео © SHOT

По словам очевидцев, посетители, заметив птицу в кабине вражеской машины "Казак", сразу пошли к организаторам за помощью. По итогу военные открыли люк и вызволили пернатого. Как пташка попала в закрытый бронетранспортёр, остаётся загадкой.

Иностранным дипломатам показали трофейную технику НАТО на Поклонной горе в Москве
Иностранным дипломатам показали трофейную технику НАТО на Поклонной горе в Москве

Напомним, в мае в парке Победы на Поклонной горе для жителей и гостей столицы открылась выставка трофейного вооружения, захваченного российскими бойцами в зоне СВО. Там были представлены немецкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley и БТР М113, а также техника армии Украины.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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