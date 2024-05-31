Иностранным дипломатам показали трофейную технику НАТО на Поклонной горе в Москве

Выставку трофейного вооружения и техники НАТО на Поклонной горе в Москве в пятницу, 31 мая, посетили иностранные дипломаты. В ходе экскурсии представители дипкорпуса, в частности, осмотрели "хвалёные" танки Leopard 2 и Abrams, сообщает NEWS.ru.

Иностранные дипломаты посетили выставку трофейной техники на Поклонной горе. Видео © Telegram / МИД России

В ходе мероприятия гости задавали вопросы о захваченной российскими бойцами западной технике, а также делали памятные фотографии. Экскурсия проходила на английском языке. По данным ТАСС, выставку посетили главы диппредставительств Ливана, Венесуэлы, Йемена, Сирии, Палестины, Уганды, а также делегация Северной Кореи. Кроме того, на Поклонной горе сегодня присутствовали и представители исполнительного комитета СНГ во главе с заместителем генсека содружества Ильхомом Нематовым.