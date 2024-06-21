Пожарные ликвидировали открытое горение на ростовском складе МВД
Ростовский мэр Логвиненко: Открытое горение на складе ликвидировано
Открытое горение на складе в Ростове-на-Дону ликвидировано. Об этом вечером в пятницу, 21 июня, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Пожар на складе МВД в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / Новости Ростова | 161.RU
"Открытое горение на улице Вятской ликвидировано", — сообщил он в телеграм-канале.
Как сообщал Life.ru, в Ростове-на-Дону горела, предположительно, Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД. По предварительным данным, пострадавших нет.
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