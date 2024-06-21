Пожарные ликвидировали открытое горение на ростовском складе МВД

Открытое горение на складе в Ростове-на-Дону ликвидировано. Об этом вечером в пятницу, 21 июня, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Пожар на складе МВД в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / Новости Ростова | 161.RU

"Открытое горение на улице Вятской ликвидировано", — сообщил он в телеграм-канале.