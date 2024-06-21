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21 июня, 17:59

Пожарные ликвидировали открытое горение на ростовском складе МВД

Ростовский мэр Логвиненко: Открытое горение на складе ликвидировано

Открытое горение на складе в Ростове-на-Дону ликвидировано. Об этом вечером в пятницу, 21 июня, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Пожар на складе МВД в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / Новости Ростова | 161.RU

"Открытое горение на улице Вятской ликвидировано", — сообщил он в телеграм-канале.

Как сообщал Life.ru, в Ростове-на-Дону горела, предположительно, Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Никита Осипов
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