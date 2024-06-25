СК назвал возможную причину смертельного пожара в подмосковном Фрязине

Следователи рассматривают несколько версий пожара в городе Фрязино в Подмосковье, в том числе неисправность электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

"На месте пожара продолжают работу следователи и криминалисты, с участием специалистов проводятся осмотры с целью установления причины и очага возгорания. Одной из возможных версий является неисправность электропроводки", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время известно о шести погибших, однако точное количество жертв ещё выясняется. По данным следствия, возгорание началось в помещении на пятом этаже, после чего пламя распространилось внутри здания и произошло обрушение перекрытий.