СК назвал возможную причину смертельного пожара в подмосковном Фрязине
СК: Неисправность электропроводки является возможной причиной пожара во Фрязине
Сгоревшее здание в подмосковном Фрязине. Обложка © Life.ru
Следователи рассматривают несколько версий пожара в городе Фрязино в Подмосковье, в том числе неисправность электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
"На месте пожара продолжают работу следователи и криминалисты, с участием специалистов проводятся осмотры с целью установления причины и очага возгорания. Одной из возможных версий является неисправность электропроводки", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время известно о шести погибших, однако точное количество жертв ещё выясняется. По данным следствия, возгорание началось в помещении на пятом этаже, после чего пламя распространилось внутри здания и произошло обрушение перекрытий.
Также указано, что помещения в сгоревшем здании снимали около 50 компаний. У арендаторов и руководства управляющей зданием организации провели обыски, проводятся допросы.
Напомним, вчера, 24 июня, в здании в подмосковном Фрязине начался крупный пожар. Люди оказались заблокированы в помещении, они просили о помощи из открытых окон. Предварительно, трёх человек удалось спасти. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Сообщалось, что спасатели на седьмом этаже обнаружили тела четырёх человек.