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Регион
25 июня, 07:35

СК назвал возможную причину смертельного пожара в подмосковном Фрязине

СК: Неисправность электропроводки является возможной причиной пожара во Фрязине

Сгоревшее здание в подмосковном Фрязине. Обложка © Life.ru

Сгоревшее здание в подмосковном Фрязине. Обложка © Life.ru

Следователи рассматривают несколько версий пожара в городе Фрязино в Подмосковье, в том числе неисправность электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

"На месте пожара продолжают работу следователи и криминалисты, с участием специалистов проводятся осмотры с целью установления причины и очага возгорания. Одной из возможных версий является неисправность электропроводки", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время известно о шести погибших, однако точное количество жертв ещё выясняется. По данным следствия, возгорание началось в помещении на пятом этаже, после чего пламя распространилось внутри здания и произошло обрушение перекрытий.

Также указано, что помещения в сгоревшем здании снимали около 50 компаний. У арендаторов и руководства управляющей зданием организации провели обыски, проводятся допросы.

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Напомним, вчера, 24 июня, в здании в подмосковном Фрязине начался крупный пожар. Люди оказались заблокированы в помещении, они просили о помощи из открытых окон. Предварительно, трёх человек удалось спасти. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Сообщалось, что спасатели на седьмом этаже обнаружили тела четырёх человек.

Дарья Нарыкова
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