Приехавший во Фрязино Воробьёв назвал причину взрывов на месте крупного пожара
Воробьёв: Перекрытия горящего здания во Фрязине обрушились из-за взрыва баллонов
Во время пожара в бывшем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине произошёл взрыв кислородных баллонов, из-за чего последовало обрушение перекрытий строения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который уже прибыл на место ЧП.
"В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Это привело к обрушению перекрытий", — написал он в телеграм-канале.
По словам Воробьёва, в центральной части здания находится лифтовая шахта, а воздуховоды были расположены таким образом, что ускорили возгорание. Спасателям при помощи вертолётов удалось локализовать пожар на площади в пять тысяч квадратов, угрозы распространения огня сейчас нет.
Напомним, днём 24 июня во Фрязине начался крупный пожар. Изначально сообщалось, что огонь зафиксирован на территории НИИ "Платан". Life.ru писал, что на седьмом этаже были заблокированы люди, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти. Площадь пожара увеличилась до пяти тысяч квадратов. Позже стало известно, что горящее здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и в целом к оборонной промышленности. В конце 90-х годов оно перешло в частную собственность, сейчас значительную часть помещений сдают в аренду. Согласно нашим данным, число жертв страшного пожара во Фрязине достигло восьми человек.
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