Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 18:14

Приехавший во Фрязино Воробьёв назвал причину взрывов на месте крупного пожара

Воробьёв: Перекрытия горящего здания во Фрязине обрушились из-за взрыва баллонов

Во время пожара в бывшем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине произошёл взрыв кислородных баллонов, из-за чего последовало обрушение перекрытий строения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который уже прибыл на место ЧП.

"В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Это привело к обрушению перекрытий", — написал он в телеграм-канале.

По словам Воробьёва, в центральной части здания находится лифтовая шахта, а воздуховоды были расположены таким образом, что ускорили возгорание. Спасателям при помощи вертолётов удалось локализовать пожар на площади в пять тысяч квадратов, угрозы распространения огня сейчас нет.

  • Воробьёв приехал на место пожара во Фрязине. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE
    Воробьёв приехал на место пожара во Фрязине. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE
  • Воробьёв приехал на место пожара во Фрязине. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE
    Воробьёв приехал на место пожара во Фрязине. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE
  • Воробьёв приехал на место пожара во Фрязине. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE
    Воробьёв приехал на место пожара во Фрязине. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE

Воробьёв приехал на место пожара во Фрязине. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE

1 / 3

Напомним, днём 24 июня во Фрязине начался крупный пожар. Изначально сообщалось, что огонь зафиксирован на территории НИИ "Платан". Life.ru писал, что на седьмом этаже были заблокированы люди, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти. Площадь пожара увеличилась до пяти тысяч квадратов. Позже стало известно, что горящее здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и в целом к оборонной промышленности. В конце 90-х годов оно перешло в частную собственность, сейчас значительную часть помещений сдают в аренду. Согласно нашим данным, число жертв страшного пожара во Фрязине достигло восьми человек.

Трёх человек вырвали из стены огня в полыхающем НИИ во Фрязино, четверо всё ещё в ловушке
Трёх человек вырвали из стены огня в полыхающем НИИ во Фрязино, четверо всё ещё в ловушке
Обложка ©

Telegram / Воробьёв LIVE

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров