Приехавший во Фрязино Воробьёв назвал причину взрывов на месте крупного пожара

Во время пожара в бывшем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине произошёл взрыв кислородных баллонов, из-за чего последовало обрушение перекрытий строения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который уже прибыл на место ЧП.

"В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Это привело к обрушению перекрытий", — написал он в телеграм-канале.

По словам Воробьёва, в центральной части здания находится лифтовая шахта, а воздуховоды были расположены таким образом, что ускорили возгорание. Спасателям при помощи вертолётов удалось локализовать пожар на площади в пять тысяч квадратов, угрозы распространения огня сейчас нет.





