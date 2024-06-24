Сгорели заживо: Жертв страшного пожара во Фрязине уже 8

Количество погибших при пожаре в подмосковном Фрязине увеличилось до восьми. По данным SHOT, двое из них выпали из окна, ещё шесть — находились внутри здания.

В настоящее время в здании продолжают полыхать пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Спасатели пытаются локализовать очаги возгорания. В частности, к тушению привлечены вертолёты Ка-32.

Пожар в подмосковном Фрязине. Видео © Life.ru

Отметим, что до этого было известно о четырёх погибших в результате пожара. По факту произошедшего СК завёл уголовное дело.