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Регион
24 июня, 15:16
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Сгорели заживо: Жертв страшного пожара во Фрязине уже 8

Число погибших при пожаре в подмосковном Фрязине увеличилось до восьми

Место пожара в подмосковном Фрязине. Фото © Life.ru

Место пожара в подмосковном Фрязине. Фото © Life.ru

Количество погибших при пожаре в подмосковном Фрязине увеличилось до восьми. По данным SHOT, двое из них выпали из окна, ещё шесть — находились внутри здания.

В настоящее время в здании продолжают полыхать пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Спасатели пытаются локализовать очаги возгорания. В частности, к тушению привлечены вертолёты Ка-32.

Пожар в подмосковном Фрязине. Видео © Life.ru

Отметим, что до этого было известно о четырёх погибших в результате пожара. По факту произошедшего СК завёл уголовное дело.

Названа предварительная причина смертельного пожара в подмосковном Фрязине
Названа предварительная причина смертельного пожара в подмосковном Фрязине

Напомним, днём 24 июня в подмосковном Фрязине произошёл крупный пожар. Изначально сообщалось, что огонь зафиксирован на территории НИИ "Платан". Life.ru писал, что на седьмом этаже были заблокированы люди, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти. Площадь пожара превысила четыре тысячи квадратов. Позже стало известно, что горящее здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и в целом к оборонной промышленности. В конце 90-х годов оно перешло в частную собственность. Сейчас значительную часть помещений сдают в аренду.

Наталья Исакова
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