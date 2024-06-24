Число погибших при пожаре в подмосковном Фрязине увеличилось до четырёх
Число погибших при пожаре в подмосковном городе Фрязино увеличилось до четырёх. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
Пожар в здании во Фрязине. Видео © Life.ru
По данным телеграм-канала, два человека выпали из окна здания. Ещё двое были заблокированы внутри здания и не смогли выбраться. Предварительно, это мужчина и женщина. Кроме того, в здании обрушились перекрытия между пятым и шестым этажом.
Напомним, днём 24 июня в подмосковном Фрязине произошёл крупный пожар. Изначально сообщалось, что огонь зафиксирован на территории НИИ "Платан". Life.ru писал, что на седьмом этаже были заблокированы люди, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти. Площадь пожара составляла три с половиной тысячи квадратов, затем она увеличилась до четырёх тысяч квадратных метров. Позже стало известно, что горящее здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и в целом к оборонной промышленности. В конце 90-х годов оно перешло в частную собственность. Сейчас значительную часть помещений сдают в аренду.
Life.ru