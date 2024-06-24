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Регион
24 июня, 14:45

Названа предварительная причина смертельного пожара в подмосковном Фрязине

SHOT: Причиной пожара во Фрязине могло стать нарушение техники безопасности

По предварительным данным, причиной пожара в подмосковном Фрязине стало нарушение техники безопасности. Как сообщает SHOT, возгорание могло начаться в помещении, где собирали налобные фонари. Сотрудники предприятия могли забыть выключить оборудование и ушли со своих рабочих мест.

Кадры пожара в здании во Фрязине. Видео © Telegram / SHOT

Тем временем региональное управление СКР завело уголовное дело по факту гибели людей при пожаре во Фрязине. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спасателями принимаются меры к локализации пожара. Отметим, что ведомство пока сообщает только о двух погибших. Точное количество пострадавших уточняется.

Напомним, днём 24 июня в подмосковном Фрязине произошёл крупный пожар. Изначально сообщалось, что огонь зафиксирован на территории НИИ "Платан". Life.ru писал, что на седьмом этаже были заблокированы люди, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти. Площадь пожара составляла три с половиной тысячи квадратов. Позднее она увеличилась до четырёх с половиной тысяч квадратных метров. Позже стало известно, что горящее здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и в целом к оборонной промышленности. В конце 90-х годов оно перешло в частную собственность. Сейчас значительную часть помещений сдают в аренду.

Число погибших при пожаре в подмосковном Фрязине увеличилось до четырёх
Число погибших при пожаре в подмосковном Фрязине увеличилось до четырёх
Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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