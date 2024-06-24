Названа предварительная причина смертельного пожара в подмосковном Фрязине

Тем временем региональное управление СКР завело уголовное дело по факту гибели людей при пожаре во Фрязине. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спасателями принимаются меры к локализации пожара. Отметим, что ведомство пока сообщает только о двух погибших. Точное количество пострадавших уточняется.

Напомним, днём 24 июня в подмосковном Фрязине произошёл крупный пожар. Изначально сообщалось, что огонь зафиксирован на территории НИИ "Платан". Life.ru писал, что на седьмом этаже были заблокированы люди, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти. Площадь пожара составляла три с половиной тысячи квадратов. Позднее она увеличилась до четырёх с половиной тысяч квадратных метров. Позже стало известно, что горящее здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и в целом к оборонной промышленности. В конце 90-х годов оно перешло в частную собственность. Сейчас значительную часть помещений сдают в аренду.