Пожар во Фрязине локализован на площади 5 тысяч квадратов, внутри всё ещё люди
Пожар во Фрязине. Фото © Life.ru
Крупный пожар в офисном здании в подмосковном Фрязине удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров, тушение продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"На месте пожара объявлена локализация на [площади] 5 тыс. кв. метров", — уточнили в пресс-службе.
Местонахождение людей в горящем офисном здании устанавливается, рассказал журналистам замначальника подмосковного ГУ МЧС Алексей Логинов. Их точное число также остаётся неизвестным. По некоторым данным, речь идёт о четверых.
Напомним, днём 24 июня во Фрязине начался крупный пожар. Изначально сообщалось, что огонь зафиксирован на территории НИИ "Платан". Life.ru писал, что на седьмом этаже были заблокированы люди, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти. Площадь пожара увеличилась до пяти тысяч квадратов. Позже стало известно, что горящее здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и в целом к оборонной промышленности. В конце 90-х годов оно перешло в частную собственность. Сейчас значительную часть помещений сдают в аренду. Согласно нашим данным, число жертв страшного пожара во Фрязине достигло уже восьми человек.