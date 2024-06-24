Пожар во Фрязине локализован на площади 5 тысяч квадратов, внутри всё ещё люди

Напомним, днём 24 июня во Фрязине начался крупный пожар. Изначально сообщалось, что огонь зафиксирован на территории НИИ "Платан". Life.ru писал, что на седьмом этаже были заблокированы люди, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти. Площадь пожара увеличилась до пяти тысяч квадратов. Позже стало известно, что горящее здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и в целом к оборонной промышленности. В конце 90-х годов оно перешло в частную собственность. Сейчас значительную часть помещений сдают в аренду. Согласно нашим данным, число жертв страшного пожара во Фрязине достигло уже восьми человек.