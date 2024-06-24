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Регион
24 июня, 19:28

Открытое горение в здании во Фрязине ликвидировано

МЧС России: Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковном Фрязине

Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковном Фрязине. Обложка © Life.ru

Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковном Фрязине. Обложка © Life.ru

Пожарные ликвидировали открытое горение в офисном здании в городе Фрязино Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение во Фрязине", — рассказали в МЧС.

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Напомним, днём 24 июня в офисном здании в подмосковном Фрязине начался крупный пожар. Люди оказались заблокированы в помещении, они просили помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти. Согласно нашим данным, число жертв страшного пожара во Фрязине достигло восьми человек.

Оксана Попова
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