Открытое горение в здании во Фрязине ликвидировано
МЧС России: Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковном Фрязине
Пожарные ликвидировали открытое горение в подмосковном Фрязине. Обложка © Life.ru
Пожарные ликвидировали открытое горение в офисном здании в городе Фрязино Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение во Фрязине", — рассказали в МЧС.
Напомним, днём 24 июня в офисном здании в подмосковном Фрязине начался крупный пожар. Люди оказались заблокированы в помещении, они просили помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти. Согласно нашим данным, число жертв страшного пожара во Фрязине достигло восьми человек.