Тела четырёх человек обнаружены на месте пожара в подмосковном Фрязине
ТАСС: Тела четырёх человек обнаружены на месте пожара в подмосковном Фрязине
Тела четырёх человек обнаружены на месте пожара в подмосковном Фрязине. Обложка © Life.ru
Спасатели обнаружили тела четырёх человек на месте пожара в офисном здании в подмосковном Фрязине. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, специалистам предстоит установить их личности.
"На седьмом этаже обнаружены тела четырёх человек. В настоящее время устанавливаются их пол и личности", — рассказали агентству.
Напомним, днём 24 июня в офисном здании в подмосковном Фрязине начался крупный пожар. Люди оказались заблокированы в помещении, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.