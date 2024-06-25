Тела четырёх человек обнаружены на месте пожара в подмосковном Фрязине

Спасатели обнаружили тела четырёх человек на месте пожара в офисном здании в подмосковном Фрязине. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, специалистам предстоит установить их личности.

"На седьмом этаже обнаружены тела четырёх человек. В настоящее время устанавливаются их пол и личности", — рассказали агентству.