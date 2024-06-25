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25 июня, 04:53

Тела четырёх человек обнаружены на месте пожара в подмосковном Фрязине

ТАСС: Тела четырёх человек обнаружены на месте пожара в подмосковном Фрязине

Тела четырёх человек обнаружены на месте пожара в подмосковном Фрязине. Обложка © Life.ru

Тела четырёх человек обнаружены на месте пожара в подмосковном Фрязине. Обложка © Life.ru

Спасатели обнаружили тела четырёх человек на месте пожара в офисном здании в подмосковном Фрязине. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, специалистам предстоит установить их личности.

"На седьмом этаже обнаружены тела четырёх человек. В настоящее время устанавливаются их пол и личности", — рассказали агентству.

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Напомним, днём 24 июня в офисном здании в подмосковном Фрязине начался крупный пожар. Люди оказались заблокированы в помещении, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

Оксана Попова
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