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26 июня, 05:43

Задержаны двое подозреваемых по делу о пожаре во Фрязине, в котором погибло не менее 6 человек

СК сообщил о задержании двух подозреваемых по делу о пожаре во Фрязине

Сгоревшее здание в подмосковном Фрязине. Обложка © Life.ru

Сгоревшее здание в подмосковном Фрязине. Обложка © Life.ru

Заместитель гендиректора компании "Исприн", а также представитель собственника здания задержаны по делу о пожаре во Фрязине, который унёс жизни не менее шести человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

Задержаны двое подозреваемых по делу о пожаре во Фрязине. Видео © Telegram / ГСУ СКР по Московской области

"В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязине (ч. 3 ст. 238 УК РФ) следователем… задержан заместитель генерального директора ООО "Исприн", а также представитель собственника здания", — говорится в сообщении.

Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, задержанные вступили в сговор и сдавали помещения в здании, получая с арендаторов деньги за коммунальные услуги. Однако безопасность обеспечена не была. В частности, никак не контролировалось состояние проводки. По предварительным данным, пожар из-за неисправности электрической проводки начался в помещении на пятом этаже, после чего огонь распространился на большую площадь внутри здания.

Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности. В здании не было систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По уголовному делу произведены допросы, обыски, осмотры, назначены экспертизы. Устанавливаются иные лица, причастные к трагедии. Расследование продолжается.

Напомним, 24 июня в здании в подмосковном Фрязине начался крупный пожар. Внутри оказались заблокированы работники, они просили о помощи из открытых окон. Предварительно, трёх человек удалось спасти, однако двое выпали из окон и скончались. СК официально сообщил о шести погибших. При этом вечером 25 июня здание во Фрязине вновь загорелось. Пожар уже ликвидирован.

Охранника здания во Фрязине, который спас людей на пожаре, предложили наградить
Охранника здания во Фрязине, который спас людей на пожаре, предложили наградить
Иван Косицын
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