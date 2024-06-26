Задержаны двое подозреваемых по делу о пожаре во Фрязине, в котором погибло не менее 6 человек
СК сообщил о задержании двух подозреваемых по делу о пожаре во Фрязине
Сгоревшее здание в подмосковном Фрязине. Обложка © Life.ru
Заместитель гендиректора компании "Исприн", а также представитель собственника здания задержаны по делу о пожаре во Фрязине, который унёс жизни не менее шести человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.
Задержаны двое подозреваемых по делу о пожаре во Фрязине. Видео © Telegram / ГСУ СКР по Московской области
"В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязине (ч. 3 ст. 238 УК РФ) следователем… задержан заместитель генерального директора ООО "Исприн", а также представитель собственника здания", — говорится в сообщении.
Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, задержанные вступили в сговор и сдавали помещения в здании, получая с арендаторов деньги за коммунальные услуги. Однако безопасность обеспечена не была. В частности, никак не контролировалось состояние проводки. По предварительным данным, пожар из-за неисправности электрической проводки начался в помещении на пятом этаже, после чего огонь распространился на большую площадь внутри здания.
Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности. В здании не было систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов. По уголовному делу произведены допросы, обыски, осмотры, назначены экспертизы. Устанавливаются иные лица, причастные к трагедии. Расследование продолжается.
Напомним, 24 июня в здании в подмосковном Фрязине начался крупный пожар. Внутри оказались заблокированы работники, они просили о помощи из открытых окон. Предварительно, трёх человек удалось спасти, однако двое выпали из окон и скончались. СК официально сообщил о шести погибших. При этом вечером 25 июня здание во Фрязине вновь загорелось. Пожар уже ликвидирован.