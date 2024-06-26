Задержаны двое подозреваемых по делу о пожаре во Фрязине, в котором погибло не менее 6 человек

Заместитель гендиректора компании "Исприн", а также представитель собственника здания задержаны по делу о пожаре во Фрязине, который унёс жизни не менее шести человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

Задержаны двое подозреваемых по делу о пожаре во Фрязине. Видео © Telegram / ГСУ СКР по Московской области

"В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязине (ч. 3 ст. 238 УК РФ) следователем… задержан заместитель генерального директора ООО "Исприн", а также представитель собственника здания", — говорится в сообщении.

Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, задержанные вступили в сговор и сдавали помещения в здании, получая с арендаторов деньги за коммунальные услуги. Однако безопасность обеспечена не была. В частности, никак не контролировалось состояние проводки. По предварительным данным, пожар из-за неисправности электрической проводки начался в помещении на пятом этаже, после чего огонь распространился на большую площадь внутри здания.