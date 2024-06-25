Пожар в бывшем здании НИИ "Платан" во Фрязине ликвидирован
Повторный пожар в офисном здании в подмосковном Фрязино, где ранее располагался НИИ "Платан", удалось ликвидировать. Об этом рассказали ТАСС в оперативных службах.
"Пожар полностью потушен", — пишет агенство.
Напомним, вечером 25 июня во Фрязине вновь загорелось здание, где в понедельник, 24 июня, погибли шесть человек при пожаре. Как сообщал Life.ru, накануне внутри оказались заблокированы работники, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти, однако двое выпали из окон и скончались. Полностью ликвидировать возгорание удалось только сегодня утром. В МЧС сообщили, что находившиеся в здании во Фрязине люди оказались отрезаны от путей эвакуации.
Life.ru