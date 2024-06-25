Есть угроза обрушения горящего бывшего здания НИИ "Платан" во Фрязине
В подмосковном городе Фрязино есть угроза обрушения бывшего здания НИИ "Платан", которое загорелось второй раз за два дня. Об этом сообщает SHOT.
Пожар в бывшем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, тушить огонь будут только снаружи. На место выехали четыре единицы техники и 12 пожарных. Точные причины возгорания, охватившего верхние этажи здания, будут устанавливаться.
Напомним, вечером 25 июня во Фрязине вновь загорелось здание, где в понедельник, 24 июня, погибли шесть человек при пожаре. Как сообщал Life.ru, накануне внутри оказались заблокированы работники, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти, однако двое выпали из окон и скончались. Полностью ликвидировать возгорание удалось только сегодня утром. В МЧС сообщили, что находившиеся в здании во Фрязине люди оказались отрезаны от путей эвакуации.