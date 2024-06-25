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25 июня, 18:29

Есть угроза обрушения горящего бывшего здания НИИ "Платан" во Фрязине

В подмосковном городе Фрязино есть угроза обрушения бывшего здания НИИ "Платан", которое загорелось второй раз за два дня. Об этом сообщает SHOT.

Пожар в бывшем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, тушить огонь будут только снаружи. На место выехали четыре единицы техники и 12 пожарных. Точные причины возгорания, охватившего верхние этажи здания, будут устанавливаться.

Напомним, вечером 25 июня во Фрязине вновь загорелось здание, где в понедельник, 24 июня, погибли шесть человек при пожаре. Как сообщал Life.ru, накануне внутри оказались заблокированы работники, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти, однако двое выпали из окон и скончались. Полностью ликвидировать возгорание удалось только сегодня утром. В МЧС сообщили, что находившиеся в здании во Фрязине люди оказались отрезаны от путей эвакуации.

Почему МЧС Московской области не спасло людей из горящего здания во Фрязине
Почему МЧС Московской области не спасло людей из горящего здания во Фрязине
Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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