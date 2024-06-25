Пожар в подмосковном Фрязине, унёсший жизни 6 человек, полностью потушен
Сгоревшее здание в подмосковном Фрязине. Обложка © Life.ru
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в подмосковном Фрязине, в результате которого погибло по меньшей мере 6 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар во Фрязине", — рассказали в МЧС.
Напомним, вчера, 24 июня, в здании в подмосковном Фрязине начался крупный пожар. Внутри оказались заблокированы работники, они просили о помощи из открытых окон. Предварительно, трёх человек удалось спасти, однако двое выпали из окон и скончались, другие люди сгорели внутри заживо. По данным СК, в настоящее время известно о шести погибших, однако точное количество жертв ещё выясняется. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.