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25 июня, 08:32

Пожар в подмосковном Фрязине, унёсший жизни 6 человек, полностью потушен

Сгоревшее здание в подмосковном Фрязине. Обложка © Life.ru

Сгоревшее здание в подмосковном Фрязине. Обложка © Life.ru

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в подмосковном Фрязине, в результате которого погибло по меньшей мере 6 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар во Фрязине", рассказали в МЧС.

Находившиеся в здании во Фрязине люди оказались отрезаны от путей эвакуации
Находившиеся в здании во Фрязине люди оказались отрезаны от путей эвакуации

Напомним, вчера, 24 июня, в здании в подмосковном Фрязине начался крупный пожар. Внутри оказались заблокированы работники, они просили о помощи из открытых окон. Предварительно, трёх человек удалось спасти, однако двое выпали из окон и скончались, другие люди сгорели внутри заживо. По данным СК, в настоящее время известно о шести погибших, однако точное количество жертв ещё выясняется. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Александра Вишнякова
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