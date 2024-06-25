Находившиеся в здании во Фрязине люди оказались отрезаны от путей эвакуации

Произошедшие в загоревшемся в подмосковном городе Фрязино офисном здании взрывы могут привести к обрушению строительных конструкций. Как рассказал журналистам замглавы ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов, из-за этого находящиеся там люди отрезаны от путей эвакуации.