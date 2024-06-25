Находившиеся в здании во Фрязине люди оказались отрезаны от путей эвакуации
МЧС: Во Фрязине людей не могут эвакуировать из-за угрозы обрушения после взрывов
Произошедшие в загоревшемся в подмосковном городе Фрязино офисном здании взрывы могут привести к обрушению строительных конструкций. Как рассказал журналистам замглавы ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов, из-за этого находящиеся там люди отрезаны от путей эвакуации.
"При проведении спасательных работ и разведки произошли серия взрывов и моментальное распространение огня на значительную площадь. Создалась угроза обрушения строительных конструкций, люди оказались отрезанными от путей эвакуации", — заявил Логинов.
Днём 24 июня Life.ru писал, что в офисном здании в подмосковном Фрязине начался крупный пожар, в результате чего люди оказались заблокированы в помещении. По последним данным, число жертв данного инцидента увеличилось до восьми. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что во время пожара в бывшем здании НИИ "Платан" произошёл взрыв кислородных баллонов, из-за чего последовало обрушение перекрытий строения. Также известно, что открытое горение в офисном здании уже ликвидировано.
Life.ru