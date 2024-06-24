Арендатор офиса во Фрязине рассказал о "работавшей криком" системе оповещения

Арендатор помещения в здании в подмосковном Фрязине, где бушует страшный пожар, рассказал, что в нём не работали системы противопожарного оповещения. В беседе с SHOT Максим отметил, что само строение было старым.

Арендатор помещения во Фрязине рассказал о "работавшей криком" системе оповещения. Видео © Telegram / SHOT

"Здание достаточно старое, и есть системы оповещения, но подозреваю, что они не работали. У меня в момент пожара находился знакомый человек. Ну, система оповещения была как бы криком, тревогой", — поделился Максим.

По его словам, в здании периодически случались проблемы с отоплением зимой. Иногда на протяжении нескольких дней не было света.

В настоящее время свыше 100 спасателей продолжают бороться с огнём. Для тушения пожара, в частности, применяют вертолёты Ка-32. Существует угроза распространения огня на всё офисное здание.