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24 июня, 16:51

Арендатор офиса во Фрязине рассказал о "работавшей криком" системе оповещения

Арендатор помещения в здании в подмосковном Фрязине, где бушует страшный пожар, рассказал, что в нём не работали системы противопожарного оповещения. В беседе с SHOT Максим отметил, что само строение было старым.

Арендатор помещения во Фрязине рассказал о "работавшей криком" системе оповещения. Видео © Telegram / SHOT

"Здание достаточно старое, и есть системы оповещения, но подозреваю, что они не работали. У меня в момент пожара находился знакомый человек. Ну, система оповещения была как бы криком, тревогой", — поделился Максим.

По его словам, в здании периодически случались проблемы с отоплением зимой. Иногда на протяжении нескольких дней не было света.

В настоящее время свыше 100 спасателей продолжают бороться с огнём. Для тушения пожара, в частности, применяют вертолёты Ка-32. Существует угроза распространения огня на всё офисное здание.

Названа предварительная причина смертельного пожара в подмосковном Фрязине
Названа предварительная причина смертельного пожара в подмосковном Фрязине

Напомним, днём 24 июня в подмосковном Фрязине произошёл крупный пожар. Изначально сообщалось, что огонь зафиксирован на территории НИИ "Платан". Life.ru писал, что на седьмом этаже были заблокированы люди, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти. Площадь пожара увеличилась до пяти тысяч квадратов. Позже стало известно, что горящее здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и в целом к оборонной промышленности. В конце 90-х годов оно перешло в частную собственность, сейчас значительную часть помещений сдают в аренду. Согласно нашим данным, число жертв страшного пожара во Фрязине достигло уже восьми человек.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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