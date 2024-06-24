Арендатор офиса во Фрязине рассказал о "работавшей криком" системе оповещения
Арендатор помещения в здании в подмосковном Фрязине, где бушует страшный пожар, рассказал, что в нём не работали системы противопожарного оповещения. В беседе с SHOT Максим отметил, что само строение было старым.
Арендатор помещения во Фрязине рассказал о "работавшей криком" системе оповещения. Видео © Telegram / SHOT
"Здание достаточно старое, и есть системы оповещения, но подозреваю, что они не работали. У меня в момент пожара находился знакомый человек. Ну, система оповещения была как бы криком, тревогой", — поделился Максим.
По его словам, в здании периодически случались проблемы с отоплением зимой. Иногда на протяжении нескольких дней не было света.
В настоящее время свыше 100 спасателей продолжают бороться с огнём. Для тушения пожара, в частности, применяют вертолёты Ка-32. Существует угроза распространения огня на всё офисное здание.
Напомним, днём 24 июня в подмосковном Фрязине произошёл крупный пожар. Изначально сообщалось, что огонь зафиксирован на территории НИИ "Платан". Life.ru писал, что на седьмом этаже были заблокированы люди, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти. Площадь пожара увеличилась до пяти тысяч квадратов. Позже стало известно, что горящее здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и в целом к оборонной промышленности. В конце 90-х годов оно перешло в частную собственность, сейчас значительную часть помещений сдают в аренду. Согласно нашим данным, число жертв страшного пожара во Фрязине достигло уже восьми человек.
Кадр из видео Telegram / SHOT