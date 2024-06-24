Бушующий во Фрязине пожар может охватить всё офисное здание
Существует угроза распространения огня на всё офисное здание во Фрязине
Угроза дальнейшего распространения огня на всё административное здание существует в подмосковном Фрязине. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Кадры с места пожара во Фрязине. Видео © Telegram / МЧС России
"Существует угроза распространения пожара на всё офисное здание. Пожарные пытаются отстоять первые два этажа. Третий этаж уже горит открытым огнём", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время на месте пожара непрерывно раздаются хлопки. Очень близко к горящему зданию находятся частные дома, что в случае распространения огня может создавать угрозу для них. Для тушения пожара, в частности, применяют вертолёты Ка-32. По данным МЧС, работу спасателей затрудняют высокая температура и плотное задымление.
Напомним, днём 24 июня в подмосковном Фрязине произошёл крупный пожар. Изначально сообщалось, что огонь зафиксирован на территории НИИ "Платан". Life.ru писал, что на седьмом этаже были заблокированы люди, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти. Площадь пожара увеличилась до пяти тысяч квадратов. Позже стало известно, что горящее здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и в целом к оборонной промышленности. В конце 90-х годов оно перешло в частную собственность. Сейчас значительную часть помещений сдают в аренду. Согласно нашим данным, число жертв страшного пожара во Фрязине достигло уже восьми человек.
Кадр из видео Telegram / МЧС России