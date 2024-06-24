Бушующий во Фрязине пожар может охватить всё офисное здание

Угроза дальнейшего распространения огня на всё административное здание существует в подмосковном Фрязине. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Кадры с места пожара во Фрязине. Видео © Telegram / МЧС России

"Существует угроза распространения пожара на всё офисное здание. Пожарные пытаются отстоять первые два этажа. Третий этаж уже горит открытым огнём", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте пожара непрерывно раздаются хлопки. Очень близко к горящему зданию находятся частные дома, что в случае распространения огня может создавать угрозу для них. Для тушения пожара, в частности, применяют вертолёты Ка-32. По данным МЧС, работу спасателей затрудняют высокая температура и плотное задымление.