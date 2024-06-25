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25 июня, 17:43

Во Фрязине вновь загорелось здание, где в понедельник погибли 6 человек при пожаре

В бывшем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине вновь вспыхнул пожар

В подмосковном Фрязине 25 июня вновь загорелось бывшее здание НИИ "Платан", где накануне произошёл мощный пожар. Об этом сообщает SHOT.

В бывшем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине вновь вспыхнул пожар. Видео © SHOT

Подробности инцидента уточняются.

Охранника здания во Фрязине, который спас людей на пожаре, предложили наградить
Охранника здания во Фрязине, который спас людей на пожаре, предложили наградить

Напомним, 24 июня, в здании в подмосковном Фрязине начался крупный пожар. Внутри оказались заблокированы работники, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти, однако двое выпали из окон и скончались. СК официально сообщил о шести погибших. Полностью ликвидировать возгорание удалось только сегодня утром.

Никита Никонов
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