Во Фрязине вновь загорелось здание, где в понедельник погибли 6 человек при пожаре
В бывшем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине вновь вспыхнул пожар
В подмосковном Фрязине 25 июня вновь загорелось бывшее здание НИИ "Платан", где накануне произошёл мощный пожар. Об этом сообщает SHOT.
В бывшем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине вновь вспыхнул пожар. Видео © SHOT
Подробности инцидента уточняются.
Напомним, 24 июня, в здании в подмосковном Фрязине начался крупный пожар. Внутри оказались заблокированы работники, они просили о помощи из открытых окон. Трёх человек удалось спасти, однако двое выпали из окон и скончались. СК официально сообщил о шести погибших. Полностью ликвидировать возгорание удалось только сегодня утром.