Охранника здания во Фрязине, который спас людей на пожаре, предложили наградить
Охранника сгоревшего здания во Фрязине Багомеда Багомедова, который во время пожара спас десятки человек, предложили представить к государственной награде. С таким обращением к губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву обратился депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Об этом сам парламентарий рассказал Life.ru.
Спасший людей при пожаре во Фрязине охранник. Фото © Telegram / SHOT
Гусев предлагает наградить охранника государственной наградой "За отвагу на пожаре".
"Настоящий герой делает подвиг не для того, чтобы все об этом узнали, а потому что так должен был поступить любой человек. И этот геройский поступок должен быть отмечен. Парень достоин того, чтобы быть представленным к этой награде", — сказал депутат.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил наградить охранника сгоревшего здания во Фрязине Багомеда Багомедова, который во время пожара спас десятки человек. Видео © Life.ru
Напомним, вчера, 24 июня, в здании в подмосковном Фрязине начался крупный пожар. Внутри оказались заблокированы работники, они просили о помощи из открытых окон. Предварительно, трёх человек удалось спасти, однако двое выпали из окон и скончались, другие сгорели внутри заживо. По данным СК, в настоящее время известно о шести погибших, однако точное количество жертв ещё выясняется. Настоящим героем во время вчерашней трагедии себя показал охранник сгоревшего здания Багомед Багомедов, который смог вывести наружу несколько десятков человек.
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