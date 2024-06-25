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25 июня, 15:53

Охранника здания во Фрязине, который спас людей на пожаре, предложили наградить

Охранника сгоревшего здания во Фрязине Багомеда Багомедова, который во время пожара спас десятки человек, предложили представить к государственной награде. С таким обращением к губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву обратился депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Об этом сам парламентарий рассказал Life.ru.

Спасший людей при пожаре во Фрязине охранник. Фото © Telegram / SHOT

Спасший людей при пожаре во Фрязине охранник. Фото © Telegram / SHOT

Гусев предлагает наградить охранника государственной наградой "За отвагу на пожаре".

"Настоящий герой делает подвиг не для того, чтобы все об этом узнали, а потому что так должен был поступить любой человек. И этот геройский поступок должен быть отмечен. Парень достоин того, чтобы быть представленным к этой награде", — сказал депутат.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил наградить охранника сгоревшего здания во Фрязине Багомеда Багомедова, который во время пожара спас десятки человек. Видео © Life.ru

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Напомним, вчера, 24 июня, в здании в подмосковном Фрязине начался крупный пожар. Внутри оказались заблокированы работники, они просили о помощи из открытых окон. Предварительно, трёх человек удалось спасти, однако двое выпали из окон и скончались, другие сгорели внутри заживо. По данным СК, в настоящее время известно о шести погибших, однако точное количество жертв ещё выясняется. Настоящим героем во время вчерашней трагедии себя показал охранник сгоревшего здания Багомед Багомедов, который смог вывести наружу несколько десятков человек.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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