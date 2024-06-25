Охранника здания во Фрязине, который спас людей на пожаре, предложили наградить

Охранника сгоревшего здания во Фрязине Багомеда Багомедова, который во время пожара спас десятки человек, предложили представить к государственной награде. С таким обращением к губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву обратился депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Об этом сам парламентарий рассказал Life.ru.

"Настоящий герой делает подвиг не для того, чтобы все об этом узнали, а потому что так должен был поступить любой человек. И этот геройский поступок должен быть отмечен. Парень достоин того, чтобы быть представленным к этой награде", — сказал депутат.