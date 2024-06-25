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25 июня, 11:56

"Я делал свою работу": Охранник загоревшегося здания во Фрязине рассказал, как спас десятки человек

SHOT: Охранник сгоревшего здания во Фрязине спас десятки человек

Настоящим героем крупного пожара в подмосковном Фрязине стал охранник сгоревшего здания, который смог вывести из него несколько десятков человек. Сам же 58-летний Багомед Багомедов в беседе с SHOT рассказал, что свой поступок подвигом не считает.

Спасший людей при пожаре во Фрязине охранник заявил, что не считает себя героем. Видео © Telegram / SHOT

В момент пожара Багомед вместе с арендатором поднимался со второго этажа на шестой. Там он почувствовал странный запах и сразу же побежал по этажам, чтобы оповестить всех работников здания об эвакуауции. Благодаря этому сотрудники предприятий начали быстро выходить на улицу.

"Я делал свою работу. Не думал, что какой-то подвиг, что-то там совершил <...> Я не знал до последнего, что там [ещё остались] люди, хотя я их тоже предупреждал", — поделился Багомед.

Тем временем на месте пожара во Фрязине появился стихийный мемориал. Люди несут цветы и свечи к сгоревшему зданию, где погибло шесть человек.

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Напомним, вчера, 24 июня, в здании в подмосковном Фрязине начался крупный пожар. Внутри оказались заблокированы работники, они просили о помощи из открытых окон. Предварительно, трёх человек удалось спасти, однако двое выпали из окон и скончались, другие люди сгорели внутри заживо. По данным СК, в настоящее время известно о шести погибших, однако точное количество жертв ещё выясняется. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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