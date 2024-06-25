Люди несут цветы и свечи к месту пожара во Фрязине, где погибло 6 человек
Стихийный мемориал образовался на месте страшного пожара в подмосковном Фрязине, в результате которого погибло по меньшей мере шесть человек. Люди несут цветы и свечи, сообщает корреспондент Life.ru.
Стихийный мемориал образовался на месте страшного пожара в подмосковном Фрязине. Видео © Life.ru
Напомним, вчера, 24 июня, в здании в подмосковном Фрязине начался крупный пожар. Внутри оказались заблокированы работники, они просили о помощи из открытых окон. Предварительно, трёх человек удалось спасти, однако двое выпали из окон и скончались, другие люди сгорели внутри заживо. По данным СК, в настоящее время известно о шести погибших, однако точное количество жертв ещё выясняется. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.
Life.ru