Фигуранта по делу о гибели 6 человек в пожаре во Фрязине арестовали

Замдиректора компании "Исприн", которая управляла сгоревшим зданием во Фрязино, отправили в СИЗО до 24 августа. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

По версии следствия, Юрий Фомин с сообщниками сдавал помещения и получал за них плату от арендаторов, однако не следили за техническим состоянием здания. Многие работники жаловались на неисправные туалеты и лифты, отсутствие отопления, проблемы с канализацией и частые перебои с электричеством. К слову, среди претензий было и отсутствие контроля за состоянием электропроводки.