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27 июня, 15:14

Фигуранта по делу о гибели 6 человек в пожаре во Фрязине арестовали

Замгендиректора компании "Исприн" арестовали после пожара во Фрязине

Замдиректора компании "Исприн", которая управляла сгоревшим зданием во Фрязино, отправили в СИЗО до 24 августа. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Замгендиректора компании "Исприн" арестовали до 24 августа из-за пожара во Фрязи. Видео © Life.ru

По версии следствия, Юрий Фомин с сообщниками сдавал помещения и получал за них плату от арендаторов, однако не следили за техническим состоянием здания. Многие работники жаловались на неисправные туалеты и лифты, отсутствие отопления, проблемы с канализацией и частые перебои с электричеством. К слову, среди претензий было и отсутствие контроля за состоянием электропроводки.

По словам Фомина, "Исприн" и не должна была контролировать проводимые работы, поскольку компания не владела зданием, а лишь управляла им.

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Как сообщал Life.ru, 24 июня в бывшем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине произошёл пожар. Внутри оказались заблокированы работники. СК РФ сообщал о шести погибших. Задержаны заместитель гендиректора компании "Исприн", а также представитель собственника здания. Их обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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