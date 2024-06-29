Пять человек погибли в загоревшемся общежитии в подмосковной Балашихе
Общежитие вспыхнуло в подмосковной Балашихе в ночь на 29 июня. Известно минимум о пяти погибших, сообщил SHOT, опубликовав видео с места трагедии. На кадрах видно, что из окон второго этажа здания вырываются языки пламени.
Общежитие загорелось в подмосковной Балашихе. Видео © Telegram / SHOT
Пресс-служба МЧС РФ рассказала ТАСС, что инцидент произошёл на улице Керамической, 16. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано в 00:19.
"В результате пожара в общежитии по улице Керамической погибло пять человек. Трое спасены, в настоящее время с ними проводятся реанимационные действия, эвакуировано десять человек", — заявили агентству в оперативных службах.
А несколькими днями ранее смертельный пожар в подмосковном Фрязине унёс жизни шести человек. Загорелось бывшее здание НИИ "Платан". Спасаясь от огня, люди были вынуждены прыгать из окон горящей многоэтажки. Ответственность за трагедию на себя взяла хозяйка сооружения.
Telegram / SHOT