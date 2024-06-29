Пять человек погибли в загоревшемся общежитии в подмосковной Балашихе

Общежитие вспыхнуло в подмосковной Балашихе в ночь на 29 июня. Известно минимум о пяти погибших, сообщил SHOT , опубликовав видео с места трагедии. На кадрах видно, что из окон второго этажа здания вырываются языки пламени.

"В результате пожара в общежитии по улице Керамической погибло пять человек. Трое спасены, в настоящее время с ними проводятся реанимационные действия, эвакуировано десять человек", — заявили агентству в оперативных службах.