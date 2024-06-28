Хозяйка сгоревшего здания во Фрязине взяла на себя вину за гибель 6 человек
Владелица сгоревшего здания во Фрязине написала явку с повинной и признала вину
Сгоревшее здание в подмосковном Фрязине. Обложка © Life.ru
Полиция задержала собственницу бывшего здания НИИ в подмосковном Фрязине, в котором произошёл пожар и погибло шесть человек. Об этом рассказали в ГСУ СКР по Московской области.
"По данным следствия, с 2014 года здание находится в собственности у жительницы Калуги, вступившей в наследство после смерти супруга. В 2019 году решением арбитражного суда умерший собственник признан банкротом и введена процедура реализации его имущества", — говорится в тексте.
С 2021 года здание находилось в ведении ООО "Исприн", в руководстве которого были люди из близкого окружения собственницы, что позволило ей продолжить получать прибыль от сдачи в аренду помещений, хотя имущество здания проходило по делу о банкротстве. Как полагает следствие, владелица здания вступила в сговор с представителями ООО "Исприн". Совместно они брали деньги с арендаторов, в том числе за свет, но не следили за состоянием электропроводки, что могло привести к пожару.
"На допросе у следователя подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания", — подчеркнули в СК.
Напомним, 24 июня произошёл пожар в бывшем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине. Внутри оказались заблокированы работники. СК РФ сообщал о шести погибших. Задержаны заместитель гендиректора компании "Исприн" Юрий Фомин, а также представитель собственника здания Антон Спешилов. Их обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Фомин арестован до 24 августа. Свою вину он не признал. По его словам, фирма "Исприн" не должна была контролировать состояние здания, поскольку не владела им, а лишь управляла. Спешилов тоже арестован до 24 августа, он представляет интересы владелицы здания Татьяны Белоусовой, которая является его бывшей супругой и по решению суда от управления имуществом была отстранена.