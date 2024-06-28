Хозяйка сгоревшего здания во Фрязине взяла на себя вину за гибель 6 человек

Полиция задержала собственницу бывшего здания НИИ в подмосковном Фрязине, в котором произошёл пожар и погибло шесть человек. Об этом рассказали в ГСУ СКР по Московской области.

"По данным следствия, с 2014 года здание находится в собственности у жительницы Калуги, вступившей в наследство после смерти супруга. В 2019 году решением арбитражного суда умерший собственник признан банкротом и введена процедура реализации его имущества", — говорится в тексте.

С 2021 года здание находилось в ведении ООО "Исприн", в руководстве которого были люди из близкого окружения собственницы, что позволило ей продолжить получать прибыль от сдачи в аренду помещений, хотя имущество здания проходило по делу о банкротстве. Как полагает следствие, владелица здания вступила в сговор с представителями ООО "Исприн". Совместно они брали деньги с арендаторов, в том числе за свет, но не следили за состоянием электропроводки, что могло привести к пожару.