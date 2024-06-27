Склад с обувью загорелся под Ярославлем на площади 5 тысяч квадратов 27 июня, 16:13 Пожар в городе Любиме. Обложка © Telegram / SHOT

В городе Любиме Ярославской области произошёл пожар на складе с резиновой обувью, огонь охватил почти пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Пожар в городе Любиме. Видео © Telegram / SHOT

"В Ярославской области огнеборцы МЧС России тушат ангар. В городе Любиме горит складское помещение с обувью. Огонь охватил 4800 квадратных метров, частично обрушилась кровля. На месте работают более 40 специалистов и 12 единиц техники", — говорится в тексте.

SHOT делится кадрами с места ЧП: видны чёрные клубы дыма, пожарные приступили к тушению. Информация о пострадавших не сообщается.

МЧС уже дали обновление по ситуации. По данным ведомства, пожар локализован на 5000 квадратных метрах.

Авторы Татьяна Миссуми