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Склад с обувью загорелся под Ярославлем на площади 5 тысяч квадратов

27 июня, 16:13
Пожар в городе Любиме. Обложка © Telegram / SHOT

Пожар в городе Любиме. Обложка © Telegram / SHOT

В городе Любиме Ярославской области произошёл пожар на складе с резиновой обувью, огонь охватил почти пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Пожар в городе Любиме. Видео © Telegram / SHOT

"В Ярославской области огнеборцы МЧС России тушат ангар. В городе Любиме горит складское помещение с обувью. Огонь охватил 4800 квадратных метров, частично обрушилась кровля. На месте работают более 40 специалистов и 12 единиц техники", — говорится в тексте.

SHOT делится кадрами с места ЧП: видны чёрные клубы дыма, пожарные приступили к тушению. Информация о пострадавших не сообщается.

МЧС уже дали обновление по ситуации. По данным ведомства, пожар локализован на 5000 квадратных метрах.

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Ранее сообщалось, что 24 июня в бывшем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине произошёл пожар. Внутри оказались заблокированы работники. СК РФ сообщил о шести погибших. Задержаны заместитель гендиректора компании "Исприн", а также представитель собственника здания. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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