Склад с обувью загорелся под Ярославлем на площади 5 тысяч квадратов
Пожар в городе Любиме. Обложка © Telegram / SHOT
В городе Любиме Ярославской области произошёл пожар на складе с резиновой обувью, огонь охватил почти пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Пожар в городе Любиме. Видео © Telegram / SHOT
"В Ярославской области огнеборцы МЧС России тушат ангар. В городе Любиме горит складское помещение с обувью. Огонь охватил 4800 квадратных метров, частично обрушилась кровля. На месте работают более 40 специалистов и 12 единиц техники", — говорится в тексте.
SHOT делится кадрами с места ЧП: видны чёрные клубы дыма, пожарные приступили к тушению. Информация о пострадавших не сообщается.
МЧС уже дали обновление по ситуации. По данным ведомства, пожар локализован на 5000 квадратных метрах.
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