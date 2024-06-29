Едкое пламя окутало квартиру в 16-этажном доме на севере Москвы

Пожар разгорелся в жилом доме на севере Москвы. Как сообщает SHOT, едкое пламя охватило квартиру на девятом этаже 16-этажного дома, расположенного на Алтуфьевском шоссе в столичном районе Отрадное.

Пожар произошёл в квартире на 9-м этаже жилой многоэтажки в Москве. Видео © SHOT

По словам очевидцев, они видели выбегающих из дома людей. При этом пока неизвестно, находился ли кто-то в квартире. Пожарные не сразу смогли пробиться к очагу возгорания из-за чрезвычайно густого дыма на этаже.