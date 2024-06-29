Едкое пламя окутало квартиру в 16-этажном доме на севере Москвы
Пожар произошёл в квартире на девятом этаже жилой многоэтажки в Москве
Пожар разгорелся в жилом доме на севере Москвы. Как сообщает SHOT, едкое пламя охватило квартиру на девятом этаже 16-этажного дома, расположенного на Алтуфьевском шоссе в столичном районе Отрадное.
Пожар произошёл в квартире на 9-м этаже жилой многоэтажки в Москве. Видео © SHOT
По словам очевидцев, они видели выбегающих из дома людей. При этом пока неизвестно, находился ли кто-то в квартире. Пожарные не сразу смогли пробиться к очагу возгорания из-за чрезвычайно густого дыма на этаже.
Как только что сообщили в МЧС, пожар на девятом этаже уже удалось потушить на площади 10 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.
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