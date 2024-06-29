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29 июня, 15:12

Едкое пламя окутало квартиру в 16-этажном доме на севере Москвы

Пожар произошёл в квартире на девятом этаже жилой многоэтажки в Москве

Пожар разгорелся в жилом доме на севере Москвы. Как сообщает SHOT, едкое пламя охватило квартиру на девятом этаже 16-этажного дома, расположенного на Алтуфьевском шоссе в столичном районе Отрадное.

Пожар произошёл в квартире на 9-м этаже жилой многоэтажки в Москве. Видео © SHOT

По словам очевидцев, они видели выбегающих из дома людей. При этом пока неизвестно, находился ли кто-то в квартире. Пожарные не сразу смогли пробиться к очагу возгорания из-за чрезвычайно густого дыма на этаже.

Как только что сообщили в МЧС, пожар на девятом этаже уже удалось потушить на площади 10 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

Названа причина пожара в общежитии в Балашихе, где погибло пять человек
Названа причина пожара в общежитии в Балашихе, где погибло пять человек

Ранее загорелось общежитие в подмосковной Балашихе. Огонь охватил 40 квадратных метров. Погибли пять человек. Трое жильцов были спасены, десять человек эвакуированы. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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