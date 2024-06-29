Названа причина пожара в общежитии в Балашихе, где погибло пять человек СК назвал курение возможной причиной пожара в общежитии в Балашихе 29 июня, 08:11 Последствия пожара в общежитии Балашихи. Обложка © Telegram / МЧС России

Пожар в общежитии в подмосковной Балашихе могло вызвать неосторожное обращение с огнём, а именно — курение в помещении. Об этом сообщает СУ СКР по Московской области.

"Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении. Установлено, что в результате пожара погибло пять человек, среди которых четыре женщины. Причиной смерти явилось отравление продуктами горения", — уточнили в ведомстве.

Сейчас по уголовному делу продолжается работа, проводятся допросы, экспертизы, а также изучается документация по состоянию здания, изъятая у собственника помещений.

Авторы Татьяна Миссуми