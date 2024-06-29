Названа причина пожара в общежитии в Балашихе, где погибло пять человек
СК назвал курение возможной причиной пожара в общежитии в Балашихе
Последствия пожара в общежитии Балашихи. Обложка © Telegram / МЧС России
Пожар в общежитии в подмосковной Балашихе могло вызвать неосторожное обращение с огнём, а именно — курение в помещении. Об этом сообщает СУ СКР по Московской области.
"Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении. Установлено, что в результате пожара погибло пять человек, среди которых четыре женщины. Причиной смерти явилось отравление продуктами горения", — уточнили в ведомстве.
Сейчас по уголовному делу продолжается работа, проводятся допросы, экспертизы, а также изучается документация по состоянию здания, изъятая у собственника помещений.
Напомним, общежитие вспыхнуло в подмосковной Балашихе в ночь на 29 июня. Огонь охватил 40 квадратных метров. Погибло пять человек. Трое жильцов были спасены, их реанимируют, десять человек эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".