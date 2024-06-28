Под Тамбовом ликвидировали пожар на нефтебазе "Дружба" после атаки ВСУ

Пожар на территории нефтепровода "Дружба" в Тамбовской области, который возник в результате атаки украинского беспилотника, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В настоящее время произведена ликвидация открытого горения резервуара на территории магистрального нефтепровода "Дружба" линейной производственно-диспетчерской станции "Никольское", которое возникло в результате атаки БПЛА. Проводятся работы по охлаждению резервуара", — говорится в сообщении.