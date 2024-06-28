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Регион
28 июня, 10:41

Под Тамбовом ликвидировали пожар на нефтебазе "Дружба" после атаки ВСУ

Пожар на территории нефтепровода "Дружба" в Тамбовской области, который возник в результате атаки украинского беспилотника, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В настоящее время произведена ликвидация открытого горения резервуара на территории магистрального нефтепровода "Дружба" линейной производственно-диспетчерской станции "Никольское", которое возникло в результате атаки БПЛА. Проводятся работы по охлаждению резервуара", — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что украинский дрон ударил по нефтебазе в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области сегодня ранним утром. Тушили пожар 11 расчётов спасателей, которые оперативно прибыли на место происшествия и не позволили огню распространиться дальше. Удалось обойтись без жертв.

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Telegram / МЧС России

Александра Мышляева
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