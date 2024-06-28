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Регион
28 июня, 03:25

Нефтебаза загорелась в Тамбовской области после прилёта украинского дрона

Украинский беспилотник ударил по нефтебазе в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области ранним утром 28 июня. В результате взрыва на территории объекта произошло небольшое возгорание, заявил в Telegram глава региона Максим Егоров.

По словам чиновника, в настоящее время пожар локализован. Тушение огня осуществляется силами 11 расчётов огнеборцев, которые оперативно прибыли на место происшествия и не позволили пламени распространиться дальше.

"Жертв нет. До ближайшего населённого пункта три километра. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей. Для этого всё готово. Ситуация под контролем", — заверил сограждан Егоров.

В Смоленской области пресекли атаку девяти украинских дронов-камикадзе
В Смоленской области пресекли атаку девяти украинских дронов-камикадзе

Неспокойно в ночь на пятницу было и в Брянской области. Сначала боевики ВСУ пытались атаковать регион тремя дронами, но потом к ним подключились ещё два БПЛА. К счастью, все летательные аппараты были уничтожены системами ПВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Илья Пушкарев
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