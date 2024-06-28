Нефтебаза загорелась в Тамбовской области после прилёта украинского дрона

Украинский беспилотник ударил по нефтебазе в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области ранним утром 28 июня. В результате взрыва на территории объекта произошло небольшое возгорание, заявил в Telegram глава региона Максим Егоров.

По словам чиновника, в настоящее время пожар локализован. Тушение огня осуществляется силами 11 расчётов огнеборцев, которые оперативно прибыли на место происшествия и не позволили пламени распространиться дальше.

"Жертв нет. До ближайшего населённого пункта три километра. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей. Для этого всё готово. Ситуация под контролем", — заверил сограждан Егоров.