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Регион
28 июня, 00:58

Количество сбитых над Брянской областью дронов ВСУ достигло пяти

Дежурные средства ПВО продолжают отражать атаки украинских беспилотников на Брянскую область. Ещё два БПЛА самолётного типа уничтожено в воздухе, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По информации губернатора, дроны поражены над Трубчевским и Навлинским районами. В результате падения обломков летательных аппаратов никто не пострадал, разрушения на земле не зафиксированы.

"Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" — написал чиновник в Telegram.

Богомаз: В Брянской области сбито три беспилотника ВСУ
Богомаз: В Брянской области сбито три беспилотника ВСУ

А несколькими днями ранее досталось и американскому беспилотнику Global Hawk, который курсировал над нейтральными водами Чёрного моря вблизи Крыма. Рядом с дроном на огромной скорости пролетел российский перехватчик МиГ-31, создав вокруг незваного гостя зону турбулентности.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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