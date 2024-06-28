Количество сбитых над Брянской областью дронов ВСУ достигло пяти
Дежурные средства ПВО продолжают отражать атаки украинских беспилотников на Брянскую область. Ещё два БПЛА самолётного типа уничтожено в воздухе, сообщил глава региона Александр Богомаз.
По информации губернатора, дроны поражены над Трубчевским и Навлинским районами. В результате падения обломков летательных аппаратов никто не пострадал, разрушения на земле не зафиксированы.
"Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" — написал чиновник в Telegram.
А несколькими днями ранее досталось и американскому беспилотнику Global Hawk, который курсировал над нейтральными водами Чёрного моря вблизи Крыма. Рядом с дроном на огромной скорости пролетел российский перехватчик МиГ-31, создав вокруг незваного гостя зону турбулентности.
Telegram / Минобороны России