Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 00:37

Богомаз: В Брянской области сбито три беспилотника ВСУ

Российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с помощью беспилотников в Брянской области. Так, силами ПВО было сбито три БПЛА самолётного типа над Трубчевским районом, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", — написал Богомаз.

Удар ВСУ по Севастополю повредил 36 частных домов и 24 автомобиля
Удар ВСУ по Севастополю повредил 36 частных домов и 24 автомобиля

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли два истребителя МиГ-29 в результате действий российской ПВО. За время СВО Киев лишился 615 самолётов и 276 вертолётов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров