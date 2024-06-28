Богомаз: В Брянской области сбито три беспилотника ВСУ
Российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с помощью беспилотников в Брянской области. Так, силами ПВО было сбито три БПЛА самолётного типа над Трубчевским районом, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", — написал Богомаз.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли два истребителя МиГ-29 в результате действий российской ПВО. За время СВО Киев лишился 615 самолётов и 276 вертолётов.
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