Удар ВСУ по Севастополю повредил 36 частных домов и 24 автомобиля

Севастопольские власти рассказали о материальном ущербе, нанесённом городу и его жителям в результате ракетного обстрела ВСУ 23 июня. По словам главы Департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, осколки от ракет ATACMS американского производства поразили десятки домов и машин.

"Пострадали два многоквартирных дома, порядка 36 частных домов на Северной стороне, 24 личных автомобиля", — произнёс чиновник в эфире телеканала СТВ.