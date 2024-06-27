Удар ВСУ по Севастополю повредил 36 частных домов и 24 автомобиля
Севастопольские власти рассказали о материальном ущербе, нанесённом городу и его жителям в результате ракетного обстрела ВСУ 23 июня. По словам главы Департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, осколки от ракет ATACMS американского производства поразили десятки домов и машин.
"Пострадали два многоквартирных дома, порядка 36 частных домов на Северной стороне, 24 личных автомобиля", — произнёс чиновник в эфире телеканала СТВ.
По его словам, все вопросы рассматриваются на комиссии по оценке ущерба.
Напомним, что ВСУ нанесли удар по отдыхающим на пляже севастопольцам 23 июня. В результате трагедии погибли четыре человека, в том числе дети. Ещё свыше 150 ранены. После инцидента в городе усилили меры безопасности.
Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder