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Регион
27 июня, 20:02

Удар ВСУ по Севастополю повредил 36 частных домов и 24 автомобиля

Севастопольские власти рассказали о материальном ущербе, нанесённом городу и его жителям в результате ракетного обстрела ВСУ 23 июня. По словам главы Департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, осколки от ракет ATACMS американского производства поразили десятки домов и машин.

"Пострадали два многоквартирных дома, порядка 36 частных домов на Северной стороне, 24 личных автомобиля", — произнёс чиновник в эфире телеканала СТВ.

По его словам, все вопросы рассматриваются на комиссии по оценке ущерба.

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Напомним, что ВСУ нанесли удар по отдыхающим на пляже севастопольцам 23 июня. В результате трагедии погибли четыре человека, в том числе дети. Ещё свыше 150 ранены. После инцидента в городе усилили меры безопасности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Илья Пушкарев
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